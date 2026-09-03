ВМС уразили у порту Сочі російське судно забезпечення “Nefrit”

ВМС України уразили судно забезпечення Росії “Nefrit” у порту Сочі
Про це йдеться у телеграм-каналі Військово-Морських Сил ЗСУ.
Багатоцільове судно забезпечення під прапором Росії було уражене морським безекіпажним катером ВМС.
У районі судна зафіксовано потужний вибух та задимлення.
“Nefrit – елемент російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об’єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи”, – йдеться у пресрелізі.
Діяльність судна була прямою підтримкою воєнної економіки ворога та фінансування злочинної агресіі проти України. Зазначається, що ураження “NEFRIT” – це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі ворога.
- У ніч проти 3 вересня та напередодні українські військові уразили низку російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях України. Серед них – десантний катер БК-16 і комплекс радіоелектронної боротьби "Красуха-4" поблизу Севастополя.