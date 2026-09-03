ВМС уразили у порту Сочі російське судно забезпечення “Nefrit”

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ВМС України уразили судно забезпечення Росії “Nefrit” у порту Сочі

Про це йдеться у телеграм-каналі Військово-Морських Сил ЗСУ.

Багатоцільове судно забезпечення під прапором Росії було уражене морським безекіпажним катером ВМС.

У районі судна зафіксовано потужний вибух та задимлення.

“Nefrit – елемент російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об’єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи”, – йдеться у пресрелізі.

Діяльність судна була прямою підтримкою воєнної економіки ворога та фінансування злочинної агресіі проти України. Зазначається, що ураження “NEFRIT” – це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі ворога.