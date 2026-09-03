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На Хмельниччині судитимуть екскомандира військової частини та солдата у справі про незаконні виплати військовим

Чотирьох військовослужбовців офіційно обліковували як таких, що перебувають у військовій частині та виконують службові обов’язки. Насправді вони працювали на станції технічного обслуговування автомобілів у Київській області.

На Хмельниччині судитимуть екскомандира військової частини та солдата у справі про незаконні виплати військовим

Судитимуть колишнього командира військової частини з Хмельницької області та його підлеглого – солдата за підозрою в організації незаконних виплат військовим.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

Обвинувальний акт скерували до суду прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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Встановлено, що екскомандир у змові з двома іншими військовослужбовцями, які вже засуджені, у жовтні 2024 року вони організував схему незаконних виплат грошового забезпечення військовим, які фактично не проходили службу.

Спільники забезпечили, щоб чотирьох військовослужбовців офіційно обліковували як таких, що перебувають у військовій частині та виконують службові обов’язки. Натомість у цей час військові працювали на станції технічного обслуговування автомобілів у Київській області, фактично ухиляючись від виконання обов’язків військової служби.

Відтак упродовж жовтня 2024 року – листопада 2025 року їм безпідставно нараховували та виплачували грошове забезпечення. Загальна сума завданих державі збитків перевищила 704 тисячі гривень. Частину незаконно отриманих коштів учасники схеми розподілили між собою.

Наприкінці 2024 року злочинну діяльність припинили – чотирьох військовослужбовців затримали на Київщині у порядку ст. 208 КПК України. Трьом із них теж винесено вироки.

Згодом, у травні 2026 року, викрили командира військової частини. 

Дії екскомандира кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України. Його підлеглому інкриміновано ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України. Обом судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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