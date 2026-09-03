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Cудитимуть військового, якого підозрюють у викраденні та продажі дронів “Генерал Черешня"

Державі завдано матеріальних збитків на загальну суму 558 400 грн.

Cудитимуть військового, якого підозрюють у викраденні та продажі дронів “Генерал Черешня"
Безпілотник "Генерал черешня"
Фото: Міноборони

Донецька спеціалізована прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї з військових частин області, якому інкримінують викрадення військового майна в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, сержант, який обіймав посаду старшого бойового медика роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону, у січні 2026 року вирішив незаконно заволодіти військовим майном для подальшого продажу та особистого збагачення.

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На балансі військової частини перебували FPV-дрони “Генерал Черешня”, передані підрозділу для виконання бойових завдань. Використовуючи доступ до майна у зв’язку з проходженням служби, обвинувачений викрав 16 безпілотників.

30 травня 2026 року поблизу Харківської області він збув викрадені дрони за 105 000 грн, після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Під час огляду місця події вилучено грошові кошти, FPV-дрони та комплектуючі до них.

Державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на загальну суму 558 400 грн.

За клопотанням прокурора суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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