На Запоріжжі РФ вдарила дроном по авто і вбила чоловіка

Сьогодні, 3 вересня, російська армія вбила у Запорізькій області чоловіка. Ворог вдарив дроном по автомобілі.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.
«Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому. Загинув чоловік. Жінка дістала поранень», – повідомив він.
- Одна людина поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах області.