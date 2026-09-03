На Запоріжжі РФ вдарила дроном по авто і вбила чоловіка

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 3 вересня, російська армія вбила у Запорізькій області чоловіка. Ворог вдарив дроном по автомобілі.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

«Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому. Загинув чоловік. Жінка дістала поранень», – повідомив він.