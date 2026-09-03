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На Запоріжжі РФ вдарила дроном по авто і вбила чоловіка

Жінка поранена. 

На Запоріжжі РФ вдарила дроном по авто і вбила чоловіка
Іван Федоров
Фото: facebook/Ivan Fedorov

Сьогодні, 3 вересня, російська армія вбила у Запорізькій області чоловіка. Ворог вдарив дроном по автомобілі. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

«Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому. Загинув чоловік. Жінка дістала поранень», – повідомив він. 

  • Одна людина поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах області.
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