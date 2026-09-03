Двоє мешканців Харківщини постраждали від російських атак

Ворог бив по області ракетою і дронами різних типів.

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Унаслідок російських атаки на Харківщині постраждали двоє людей. РФ била по області дронами різних типів і ракетою.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів.

У с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 82-річний чоловік, а у сел. Золочів поранено 59-річного чоловіка.

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Внаслідок підриву автомобіля на невідомому пристрої в с. Прудянка Дергачівської громади поранені 52-річний чоловік і 54-річна жінка.

Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 1 вересня зазнав поранень через обстріл у с. Замірці Дергачівської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету;

4 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

88 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, нежитлову будівлю, медичний заклад в сел. Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю в сел. Шевченкове, 4 приватні будинки у с. Богодарівка.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок в с. Циркуни, автомобіль у с. Черкаські Тишки, житловий будинок у м. Дергачі.

УЛозівському районі пошкоджено вантажний автомобіль у с. Вільне Друге, залізничну інфраструктуру у с. Орілька, с. Лиманівка.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у с. Хотімля.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 300 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 57 058 людей.