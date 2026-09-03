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Вчора російська армія втратила 1320 солдатів, літак та гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 492 350 осіб.

Вчора російська армія втратила 1320 солдатів, літак та гелікоптер
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1320 солдатів, бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, літак, гелікоптер, 12 НРК.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб 
  • танків – 12 324 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 085 (+69) од.
  • РСЗВ  – 2 085 (+4) од.
  • засоби ППО  – 1 600 (+2) од.
  • літаків – 441 (+1) од.
  • гелікоптерів – 355 (+1) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 476 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од.
  • крилаті ракети – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од.
  • спеціальна техніка – 4 628 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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