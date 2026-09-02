На Вінниччині унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали двоє людей

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На Вінниччині через падіння уламків російського БпЛА пошкоджені житлові будинки, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині зафіксовано ймовірне падіння уламків БПЛА. Пошкоджено житлові будинки та прибудинкові території", – ідеться у повідомленні.

Станом на зараз відомо про двох поранених жінок. Одну жінку госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості. Інша від госпіталізації відмовилася.

На місцях працюють усі відповідні служби.