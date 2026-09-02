Через атаку FPV-дронів у Краматорську загорілися багатоповерхівки

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами, внаслідок чого виникли пожежі одразу у трьох дев’ятиповерхових будинках.
Про це повідомляє ДСНС України.
Вогонь охопив квартири та балкони у трьох багатоповерхівках. Загальна площа пожеж становила 3220 квадратних метрів.
Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак через постійну загрозу повторних російських ударів вони були змушені призупинити гасіння.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
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