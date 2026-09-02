Через атаку FPV-дронів у Краматорську загорілися багатоповерхівки

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак через постійну загрозу повторних російських ударів вони були змушені призупинити гасіння.

Вогонь охопив квартири та балкони у трьох багатоповерхівках. Загальна площа пожеж становила 3220 квадратних метрів.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами, внаслідок чого виникли пожежі одразу у трьох дев’ятиповерхових будинках.

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