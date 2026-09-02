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На Чернігівщині російський удар зруйнував дільницю обленерго та знищив автомобіль енергетиків

Російські війська вночі вдарили по дільниці Корюківського РЕМ на Чернігівщині.

На Чернігівщині російський удар зруйнував дільницю обленерго та знищив автомобіль енергетиків
Фото: АТ "Чернігівобленерго"

Уночі 1 вересня російські війська завдали прицільного удару по одній із дільниць Корюківського району електромереж на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу приміщення дільниці було зруйноване, автівка енергетиків згоріла.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

За словами майстра дільниці Романа Федченка, удар стався вночі. Після двох потужних вибухів на дільниці спрацювала сигналізація.

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У гаражі на момент атаки перебували два автомобілі. Один із них був на ремонті, іншим енергетики виїжджали на виконання робіт.

"На жаль, остання повністю згоріла разом з інструментом. Поряд із нею ми знайшли мотор від "Шахеда". Друге попадання було в основну частину дільниці, приміщення фактично повністю зруйноване", – каже Федченко.

Працівники дільниці не постраждали.

Другий день поспіль працівники "Чернігівобленерго" розбирають завали та ліквідовують наслідки російського удару.

В обленерго наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення ця дільниця стала не першим підрозділом підприємства, який знищили російські війська.

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