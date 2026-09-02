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ЄС поки не домовився про продовження персональних санкцій проти Росії

Термін дії нинішніх обмежень завершується 15 вересня.

ЄС поки не домовився про продовження персональних санкцій проти Росії
санкції ЄС
Фото: detector.media

Посли країн ЄС на засіданні 2 вересня не змогли погодити продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній. 

Термін дії нинішніх обмежень завершується 15 вересня, пише «Європейська правда»

Обговорення цього питання Комітет постійних представників ЄС (Coreper) переніс на 9 вересня.

Головною перешкодою стала позиція Словаччини. Братислава відмовляється продовжувати санкції одразу на рік, як це пропонує Ірландське головування, і наполягає на звичному шестимісячному терміні. Крім того, Словаччина запропонувала вилучити зі санкційного списку декілька імен росіян, однак їхні прізвища наразі не розголошують.

  • Тим часом Європейська служба зовнішньої дії підготувала нові санкційні списки проти ще 10 людей і 17 організацій, яких вважає причетними до незаконного переміщення, русифікації, ідеологічної обробки та мілітаризованого виховання українських дітей.
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