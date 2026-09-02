ЄС поки не домовився про продовження персональних санкцій проти Росії

Посли країн ЄС на засіданні 2 вересня не змогли погодити продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній.

Термін дії нинішніх обмежень завершується 15 вересня, пише «Європейська правда».

Обговорення цього питання Комітет постійних представників ЄС (Coreper) переніс на 9 вересня.

Головною перешкодою стала позиція Словаччини. Братислава відмовляється продовжувати санкції одразу на рік, як це пропонує Ірландське головування, і наполягає на звичному шестимісячному терміні. Крім того, Словаччина запропонувала вилучити зі санкційного списку декілька імен росіян, однак їхні прізвища наразі не розголошують.