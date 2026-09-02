Уряд Іспанії наполягає на причетності росіян до міграційної кризи в Сеуті

У МЗС Іспанії також посилаються на публічні заяви Андрія Сибіги на цю тему.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що російські мережі відіграли роль у розгортанні міграційної кризи в Сеуті. Таку позицію він озвучив попри висновки Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД), яка наразі не має доказів, що масовий наплив мігрантів був спричинений іноземною державною дезінформацією.

Про це пише EuroEFE.

За словами Альбареса, російські мережі активно поширювали дезінформацію навколо рішення Верховного суду Іспанії, оприлюдненого 8 липня.

Спочатку зміст рішення, за його словами, поступово спотворювали, а згодом поширювали твердження, нібито кордон із Іспанією в Сеуті відкритий. Міністр також послався на публічні заяви різних осіб, зокрема українського колеги Андрія Сибіги, щодо активності російських мереж у цей період.

Водночас представник ЄСЗД повідомив, що європейська сторона зафіксувала спроби Росії скористатися міграційною кризою в Сеуті, однак доказів того, що саме дезінформація спричинила масовий приїзд десятків тисяч мігрантів наприкінці липня, немає.

Альбарес заявив, що вважає неприйнятним, коли уряди інших держав ЄС допомагають поширювати подібні наративи. Міністр наголосив, що Європа стикається з різними видами гібридних загроз і має протидіяти цьому. Він також назвав найближчі тижні та місяці складним періодом для країн регіону через російські плани щодо посилення дестабілізації.