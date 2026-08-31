Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що намагання мігрантів із Марокко потрапити до іспанського анклаву Сеута у Північній Африці є наслідками «гібридних атак» РФ та Ізраїлю.
Про це пише Суспільне.
За словами іспанського прем'єра, це відбувалось шляхом поширення дезінформації в інтернеті з боку цих двох країн.
Він стверджує, що некоректна інформація, яка спонукала людей попрямувати до Сеути, поширювалася в соцмережах через акаунти, пов'язані з Росією та Ізраїлем. Водночас Ізраїль та РФ заперечили це.
«А також через міжнародну мережу ультраправих, яка використовує тему міграції для атак на Іспанію та Європу», — додав Санчес.
Він зазначив, що фейки в інтернеті, будувалися навколо «перекручування» рішення Верховного суду країни від 8 липня: поширювалася інформація, що мігрантів, які увійдуть до Сеути, неможливо депортувати.
Прем'єр Іспанії додав, що зараз в Сеуті залишаються 5 тисяч мігрантів, 1,2 тисячі із яких — неповнолітні. Він додав, що незабаром влада анклаву матиме достатньо місць для їх розміщення.
- У липні понад 70 000 мігрантів нелегально в'їхали до Сеути, сподіваючись потрапити на материкову частину Європи. Більшість із них вже повернулася до Марокко, але кілька тисяч залишаються в Сеуті, живучи на вулицях або на пляжах.
- У серпні сталася друга спробу прориву у Сеуту, але значно менших масштабів. Влада Марокко тоді затримала 111 мігрантів, більшість затриманих – громадяни країн Африки на південь від Сахари.