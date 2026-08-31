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Швеція придбає у Франції чотири фрегати за €4,3 млрд для захисту від балістичних ракет

У Франції назвали придбання фрегатів "історичним етапом" у співпраці між двома країнами.

Швеція придбає у Франції чотири фрегати за €4,3 млрд для захисту від балістичних ракет
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Швеція придбає у Франції чотири сучасні фрегати FDI на суму 4,3 млрд євро. Нові кораблі мають посилити морські спроможності країни та забезпечити, зокрема, захист від балістичних ракет.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Стокгольмі, пише Укрінформ.

"Ми щойно підписали угоду, яка означає, що Швеція придбає чотири сучасні фрегати",–сказав Крістерссон.

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За його словами, нові кораблі стануть довгостроковою інвестицією у морську безпеку Швеції та посилять внесок країни у спільну оборону НАТО.

Фрегати дадуть Швеції можливість діяти на великих відстанях у морі та забезпечать захист від балістичних ракет.

"Україна показала нам, наскільки важливо мати можливість захищатися від такого типу ракет",–пояснив шведський прем’єр.

Контракт передбачає придбання чотирьох французьких військових кораблів оборони та інтервенції FDI. Перший фрегат планують поставити до 2030 року.

Кораблі мають забезпечувати захист військових і цивільних морських комунікацій та сприяти підтримці відкритими стратегічно важливих морських шляхів.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав придбання фрегатів "історичним етапом" у співпраці між двома країнами.

За його словами, кораблі будуть оснащені ракетами Aster. Також розглядається можливість використання французьких крилатих ракет.

"Цей вибір виходить далеко за межі комерційного контракту. Це акт політичної довіри, який знаменує історичний етап у співпраці між нашими двома країнами", – заявив Макрон.

Угода є частиною ширшого поглиблення оборонного співробітництва між Францією та Швецією. Країни також співпрацюють у питаннях безпеки Балтійського регіону, Півночі Європи та Арктики.

Макрон наголосив, що Франція та Швеція як члени ЄС і НАТО мають намір спільно зміцнювати європейський оборонний потенціал та розвивати більш інтегровану європейську оборонну промисловість.

  • Останніми роками Франція та Швеція поступово поглиблюють оборонні зв’язки. У грудні Франція уклала угоду вартістю понад €1 млрд на придбання двох літаків радіолокаційної та розвідувальної системи GlobalEye, які виробляє шведська компанія Saab.
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