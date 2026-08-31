​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаСвіт

СЗРУ: Азербайджан та Узбекистан посилюють енергетичну співпрацю без Росії

Країни Південного Кавказу та Центральної Азії дедалі активніше розвивають власні енергетичні зв’язки, аби зменшити залежність від Росії.

СЗРУ: Азербайджан та Узбекистан посилюють енергетичну співпрацю без Росії
Фото: СЗРУ

Азербайджан та Узбекистан домовилися про спільне виробництво нафтопродуктів для узбецького ринку. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За словами міністра енергетики Узбекистану Шерзода Ходжаєва, йдеться про виробництво авіаційного та автомобільного палива, а також спільний видобуток вуглеводнів на плато Устюрт.

Реклама

Паралельно країни розвивають співпрацю у сфері зеленої енергетики, зокрема транзит електроенергії до Європи.

У розвідці зазначають, що для Росії це означає поступову втрату позицій на ринках, які Москва тривалий час вважала своєю зоною впливу. Азербайджан, Узбекистан та інші держави регіону дедалі активніше шукають альтернативні енергетичні маршрути й партнерства.

Водночас Азербайджан не відмовляється від контактів із Росією. Посол Азербайджану в РФ Рахман Мустафаєв заявив, що Баку готовий підтримувати відносини з Москвою, однак цьому, за його словами, перешкоджає негативний інформаційний фон щодо Азербайджану в російських медіа.

На думку української розвідки, Москва поступово втрачає вплив на сусідні держави, які дедалі більше орієнтуються на власні економічні та енергетичні інтереси.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies