СЗРУ: Азербайджан та Узбекистан посилюють енергетичну співпрацю без Росії

Країни Південного Кавказу та Центральної Азії дедалі активніше розвивають власні енергетичні зв’язки, аби зменшити залежність від Росії.

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Азербайджан та Узбекистан домовилися про спільне виробництво нафтопродуктів для узбецького ринку.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За словами міністра енергетики Узбекистану Шерзода Ходжаєва, йдеться про виробництво авіаційного та автомобільного палива, а також спільний видобуток вуглеводнів на плато Устюрт.

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Паралельно країни розвивають співпрацю у сфері зеленої енергетики, зокрема транзит електроенергії до Європи.

У розвідці зазначають, що для Росії це означає поступову втрату позицій на ринках, які Москва тривалий час вважала своєю зоною впливу. Азербайджан, Узбекистан та інші держави регіону дедалі активніше шукають альтернативні енергетичні маршрути й партнерства.

Водночас Азербайджан не відмовляється від контактів із Росією. Посол Азербайджану в РФ Рахман Мустафаєв заявив, що Баку готовий підтримувати відносини з Москвою, однак цьому, за його словами, перешкоджає негативний інформаційний фон щодо Азербайджану в російських медіа.

На думку української розвідки, Москва поступово втрачає вплив на сусідні держави, які дедалі більше орієнтуються на власні економічні та енергетичні інтереси.