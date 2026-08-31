США та Іран вперше за місяць обмінялися взаємними ударами

Після цього ціни на нафту різко зросли.

США та Іран у ніч на понеділок вперше більш ніж за місяць обмінялися ударами. Як пише CNN, Іран запустив ракети по американських військових цілях у Йорданії у відповідь на удар по іранських ракетних установках. США заявили, що ці установки готувалися запускати морські міни в Ормузьку протоку.

Через шість місяців після початку конфлікту дві країни продовжують боротьбу за контроль над цим водним шляхом, критично важливим для світових енергетичних поставок. Тегеран заявляє про своє право контролювати протоку та регулярно завдає ударів по суднах. США, своєю чергою, прагнуть забезпечити безперешкодний рух судноплавства, супроводжуючи кораблі та підтримуючи військову блокаду іранських портів.

Обмін ударами стався лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока вільна від мін.

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За словами речника Центрального командування США (CENTCOM) капітана Тіма Гокінса, у неділю американські військові завдали удару по двох іранських ракетних установках на острові Ларак. За даними США, на острові іранські сили готувалися запускати ракети з мінами в Ормузьку протоку. Пізніше CENTCOM повідомило, що американські військові здійснили «обмежену, точну операцію» проти «іранських сил, які встановлюють міни та становлять безпосередню загрозу» в цьому стратегічно важливому водному шляху.

Державні ЗМІ Ірану повідомили про загиблих і поранених серед іранських військових та цивільного населення.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) назвав американський удар «стратегічною та смертельною помилкою» адміністрації Трампа та пообіцяв завдати удару у відповідь. Згодом КВІР заявив, що здійснив ракетні та безпілотні удари по двох американських авіабазах у Йорданії.

Збройні сили Йорданії заявили в понеділок, що системи протиповітряної оборони перехопили та знищили вісім ракет, які увійшли в повітряний простір країни. За даними державного інформаційного агентства Petra, ракети були знешкоджені ще до того, як могли становити загрозу для цивільного населення або майна.

Після того як США завдали ударів по Ірану, ціни на нафту різко зросли. Brent, міжнародний еталонний сорт, подорожчав на 2,8% – до $90,57 за барель. Американська нафта подорожчала на 2,7% – до $85,64 за барель.

Через пів року після початку війни переговори між двома країнами зайшли в глухий кут. У Білому домі в четвер заявили, що жодних переговорів наразі не ведеться.

Водночас Іран та Оман продовжують переговори щодо запропонованої домовленості, яка має дозволити відновити морське судноплавство через Ормузьку протоку. Регіональні посередники, зокрема Катар, підтримали ці переговори.

Недільний удар став першою атакою США по Ірану з 29 липня. Тоді США завершили масовану хвилю ударів у відповідь на спробу напередодні атакувати американські військові позиції.

Останніми тижнями Трамп зосереджувався переважно на посиленні економічного тиску на Іран, а не на військових операціях. Минулого тижня він заявив, що фінансова міць США підштовхне Іран «до дуже великої перемоги».

Міністерство фінансів США пригрозило новими жорсткими санкціями проти країн, які відмовляються скорочувати економічні зв’язки з Іраном. У Вашингтоні назвали цю кампанію «економічним D-Day» — аналогією з масштабною висадкою союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що його відомство, ймовірно, щотижня оголошуватиме нові вторинні економічні санкції проти Ірану і спочатку вони будуть спрямовані на банки.