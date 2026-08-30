У Непалі продовжують пошуки зниклих 56 українців

Станом на ранок 30 серпня продовжуються пошуки зниклих 56 українців під час повені у Непалі та Тибеті.
«Кількість українців, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається незмінною: 56 осіб. Пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно», – розповіли в українському МЗС.
Професійні підрозділи Китайської рятувальної команди та Сичуанського пожежно-рятувального корпусу продовжують безперервний пошук безпосередньо серед руїн прикордонного пункту Гірунг. Підтверджено, що в руслі та біля дороги є змиті транспортні засоби, а рятувальники входять до центральної зони суходолом, по воді та з використанням важких безпілотників.
Співробітники посольства України в Індії через компетентні органи Непалу відпрацювали механізм отримання геолокації пристроїв, які мали при собі зниклі українці, щоб надалі цю інформацію використовувати в пошуках.
Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення українців на особливому контролі.
- Кількість загиблих у Непалі та Тибеті внаслідок катастрофічних повеней минулого тижня в неділю зросла до 750 осіб, ще 3044 людини вважаються зниклими безвісти.
- Рано вранці 26 серпня повінь почалася в Русаві, на північ від столиці Непалу Катманду. Вважається, що її спричинило танення снігів на річці Бхоте-Коші.