У Непалі продовжують пошуки зниклих 56 українців

Співробітники посольства України в Індії відпрацювали механізм отримання геолокації пристроїв, які мали при собі зниклі.

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Станом на ранок 30 серпня продовжуються пошуки зниклих 56 українців під час повені у Непалі та Тибеті.

«Кількість українців, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається незмінною: 56 осіб. Пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно», – розповіли в українському МЗС.

Професійні підрозділи Китайської рятувальної команди та Сичуанського пожежно-рятувального корпусу продовжують безперервний пошук безпосередньо серед руїн прикордонного пункту Гірунг. Підтверджено, що в руслі та біля дороги є змиті транспортні засоби, а рятувальники входять до центральної зони суходолом, по воді та з використанням важких безпілотників.

Співробітники посольства України в Індії через компетентні органи Непалу відпрацювали механізм отримання геолокації пристроїв, які мали при собі зниклі українці, щоб надалі цю інформацію використовувати в пошуках.

Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення українців на особливому контролі.