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У Венесуелі обурилися новою нафтовою угодою Трампа

Деякі коментатори звинувачували Родрігес у тому, що вона «віддає» нафту країни, тоді як інші запитували, чому ні Трамп, ні Родрігес не пов’язали економічну угоду із зобов’язаннями щодо виборів або демократичного переходу влади.

У Венесуелі обурилися новою нафтовою угодою Трампа
Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес
Фото: EPA/UPG

І прихильники жорсткої лінії у Венесуелі, і представники опозиції розкритикували виконувачку обов’язків президента Делсі Родрігес за згоду надати США ексклюзивний доступ до цінних нафтових ресурсів країни. 

Як пише Bloomberg, однією з потенційних переваг для Родрігес може стати те, що угода, яка передбачає передачу США більшості контролю над 65 млрд барелів венесуельської сирої нафти, може стримати адміністрацію Трампа від тиску щодо проведення швидких виборів.

У телевізійному зверненні в суботу Родрігес захищала угоду, заявляючи, що вона принесе Венесуелі добробут і робочі місця. За її словами, очікується, що країна отримуватиме близько $19 прибутку з кожного видобутого бареля нафти.

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Одразу після виступу політикиню почали критикувати. Деякі коментатори звинувачували Родрігес у тому, що вона «віддає» нафту країни, тоді як інші запитували, чому ні Трамп, ні Родрігес не пов’язали економічну угоду із зобов’язаннями щодо виборів або демократичного переходу влади.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, угоду укладали без участі венесуельської опозиції. Марія Коріна Мачадо, найвпливовіша лідерка опозиції, не брала участі в переговорах, повідомили вони.

Під час президентської кампанії у Венесуелі 2024 року саме Родрігес, яка тоді була союзницею колишнього президента Ніколаса Мадуро, звинувачувала Мачадо в тому, що вона отримує накази від американських «господарів» і прагне стати президенткою, щоб передати їм венесуельську нафту.

Тепер Родрігес сама стикається з аналогічними звинуваченнями.

  • Президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив про набрання чинності нової нафтової угоди між Америкою та Венесуелою, яку глава держави охарактеризував як "найбільшу в історії".
  • Йдеться про розробку 17 родовищ, які мають потенціал видобутку у 65 мільярдів барелів. Венесуельська влада стверджує, що нові нафтові домовленості принесуть бюджету країни понад 200 мільядів доларів у вигляді податків та ще половину цієї суми як інвестиції.
  • Тимчасова президентка Венесеули Делсі Родрігес надала приватній компанії, яка перебуває у взаємодії з Вашингтоном, права використовувати родовища упродовж наступних 100 років.
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