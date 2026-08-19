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Уряд Венесуели покинув Ніколоса Мадуро напризволяще, – Financial Times

Каракас не згадував про звільнення ув'язненого колишнього президента протягом майже двох тижнів переговорів з опозицією.

Уряд Венесуели покинув Ніколоса Мадуро напризволяще, – Financial Times
Мурал із зображенням президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі, 4 січня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели не згадував про звільнення ув'язненого колишнього президента Ніколаса Мадуро протягом майже двох тижнів переговорів з опозицією цього місяця.

Про це пише Financial Times.

FT зазначає, що це є найчіткішою ознакою того, що “режим залишив його напризволяще американській системі правосуддя”.

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Тимчасова президентка Делсі Родрігес у січні назвала захоплення та евакуацію США Мадуро та його дружини Сілії Флорес “підлою агресією”. Її брат, очільник парламенту Венесуели, заявив, що вони “не заспокояться”, поки не звільнять Мадуро з бруклінської в'язниці, де йому висунуто обвинувачення у незаконному обігу наркотиків.

Проте підтримуваний США уряд Родрігес здивував опозицію тим, що навіть не висував цих вимог під час п'яти сесій переговорів, які завершилися минулого тижня.

“Мадуро та Флорес просто не існують за столом переговорів. Їх стерли з історії”, – сказав один із опозиційних діячів. 

Уряд США підтримує Родрігес, віцепрезидентку Мадуро, з моменту захоплення автократичного лідера його спецпідрозділами під час нічного рейду 3 січня. Каракас натомість відкрив величезні природні ресурси країни для іноземних інвесторів, надаючи американським компаніям доступ до її нафтових запасів.

Перший раунд переговорів з опозицією мав на меті узгодити кроки для проведення нових президентських виборів, але дав мало конкретних результатів.

Обидві сторони зосередилися на тому, як профінансувати відбудову після руйнівних червневих землетрусів, і висунули вимогу про повернення близько 4 мільярдів доларів у золоті, яке зберігається у сховищах Банку Англії. Вони також домовилися розпочати роботу над реформою судової системи.

  • Після завершення переговорів уряд заявив, що звільнив 131 політичного в'язня. Водночас правозахисна група “Foro Penal” може підтвердити звільнення лише 78 осіб.
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