У Того затримали двох французьких документалістів

Двох громадян Франції утримують у західноафриканській країні Того з моменту їхнього арешту понад два тижні тому.

Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP.

Місце ЗМІ пишуть, що затримані – журналісти-режисери, які працюють на французьку продакшн-компанію. Наразі вони перебувають під слідством, повідомили в МЗС. Причина затримання наразі не відома.

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З 2005 року Того очолює Форе Гнасінгбе, який змінив свого батька, що правив західноафриканською державою 38 років.

З кінця 2021 року північний регіон країни потерпає від вторгнень джихадистів, що базуються за кордоном у Буркіна-Фасо. Наступного року уряд оголосив там надзвичайний стан та кілька разів продовжував його, востаннє – у лютому на один рік.

У червні 2025 року у Того на три місяці призупинили мовлення Radio France Internationale та France 24. Їх звинуватили у поширенні “недовірливих та упереджених висловлювань” після акцій протесту проти уряду, які пройшли в країні того ж місяця.

У щорічному індексі свободи преси від “Репортерів без кордонів” (RSF) Того посідає 97-ме місце зі 180 країн.