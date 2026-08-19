​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСвіт

У Того затримали двох французьких документалістів

Північний регіон країни потерпає від вторгнень джихадистів.

У Того затримали двох французьких документалістів
Фото: Скріншот

Двох громадян Франції утримують у західноафриканській країні Того з моменту їхнього арешту понад два тижні тому.

Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP.

Місце ЗМІ пишуть, що затримані – журналісти-режисери, які працюють на французьку продакшн-компанію. Наразі вони перебувають під слідством, повідомили в МЗС. Причина затримання наразі не відома.

Реклама

З 2005 року Того очолює Форе Гнасінгбе, який змінив свого батька, що правив західноафриканською державою 38 років.

З кінця 2021 року північний регіон країни потерпає від вторгнень джихадистів, що базуються за кордоном у Буркіна-Фасо. Наступного року уряд оголосив там надзвичайний стан та кілька разів продовжував його, востаннє – у лютому на один рік.

У червні 2025 року у Того на три місяці призупинили мовлення Radio France Internationale та France 24. Їх звинуватили у поширенні “недовірливих та упереджених висловлювань” після акцій протесту проти уряду, які пройшли в країні того ж місяця.

У щорічному індексі свободи преси від “Репортерів без кордонів” (RSF) Того посідає 97-ме місце зі 180 країн.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies