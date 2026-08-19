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В Індії зайнялася пожежа у будівлі з готелями, загинуло 6 осіб

Попередньо, керівництво будівлі не дотримувалося основних норм безпеки і власник втік.

В Індії зайнялася пожежа у будівлі з готелями, загинуло 6 осіб
Фото: Satyajit Shaw/DW

Щонайменше дев'ять людей загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок пожежі, що спалахнула вночі у східному місті Колката.

Про це повідомляє DW.

Пожежа сталася за кілька будинків від штаб-квартири пожежної служби міста, повідомляє Press Trust of India (PTI). У будівлі розташовувалося кілька невеликих готелів.

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Для гасіння пожежі задіяли п’ять пожежних підрозділів.

Згідно з повідомленням, врятувати вдалося близько 80 людей. 

Міністр із надзвичайних ситуацій та пожежної служби Каушик Чоудхурі зазначив, що серед загиблих є громадяни Індії і Бангладеш. За його словами, пожежу могло спричинити коротке замикання, але точну причину встановить експертиза.

“Керівництво будівлі не дотримувалося основних норм безпеки та будівництва. Стверджують, що у функціонуванні готелю було кілька порушень”, – додав міністр.

Тим часом поліцейський повідомив PTI, що густий дим ускладнив доступ пожежників до верхніх поверхів і загиблих може бути більше.

“Наш пріоритет – порятунок тих, хто опинився в пастці, та з'ясування причин пожежі. Полум'я погасили, але в будівлі дуже, дуже гаряче. Процес охолодження триває”, – додав він.

Інший поліцейський сказав, що власник будівлі переховується і проти нього порушили справу.

Інцидент стався лише через кілька днів після пожежі в готелі в Тарапітхі – храмовому містечку того ж штату, де розташоване Колката. Тоді загинули щонайменше вісім людей. 

  • Пожежі в будівлях в Індії трапляються часто, адже застаріла проводка та нехтування правилами безпеки щороку призводять до сотень смертей.
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