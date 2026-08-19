Трамп оприлюднив мапу з позначенням Ормузької протоки як території США

Жодних пояснень, як у Вашингтоні збираються це реалізовувати.

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social виклав допис з мапою, на якій Ормузька протока між Іраном та Оманом підписана як "нова територія Сполучених Штатів".

Глава держави не пояснив практичні інструменти реалізації цієї своєї ідеї. На зображенні протоку обведено колом, яке захоплює такоє суверенні берегові лінії ОАЕ, Ірану та Оману.

Про намір "оголосити Ормузьку протоку територією США після війни" Трамп заявив ще кілька днів тому, хоча згодом у Білому домі неформально підтверджували, що це був жарт.

Водночас в Ірані епатажні заяви республіканця викликають насмішку: там йому відповіли, що Ормуз не можна захопити "за допомогою твіта, указу чи передвиборчої промови". Переговорів з Іраном сам Трамп не планує.