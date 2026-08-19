Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
​Лідер ОУН Богдан Червак: «Ніхто, включно з Бандерою і Шухевичем, не сміли підняти проти нього голос»
​Лідер ОУН Богдан Червак: «Ніхто, включно з Бандерою і Шухевичем, не сміли підняти проти нього голос»
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
ГоловнаСвіт

Трамп оприлюднив мапу з позначенням Ормузької протоки як території США

Жодних пояснень, як у Вашингтоні збираються це реалізовувати.

Трамп оприлюднив мапу з позначенням Ормузької протоки як території США
Фото: Truth Social

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social виклав допис з мапою, на якій Ормузька протока між Іраном та Оманом підписана як "нова територія Сполучених Штатів".

Глава держави не пояснив практичні інструменти реалізації цієї своєї ідеї. На зображенні протоку обведено колом, яке захоплює такоє суверенні берегові лінії ОАЕ, Ірану та Оману.

Про намір "оголосити Ормузьку протоку територією США після війни" Трамп заявив ще кілька днів тому, хоча згодом у Білому домі неформально підтверджували, що це був жарт. 

Водночас в Ірані епатажні заяви республіканця викликають насмішку: там йому відповіли, що Ормуз не можна захопити "за допомогою твіта, указу чи передвиборчої промови". Переговорів з Іраном сам Трамп не планує.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies