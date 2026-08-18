США запровадили санкції проти президентки і старшого юриста Міжнародного кримінального суду

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про введення санкцій проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане і старшого юриста Абдулая Сеє.

Причиною санкцій Рубіо назвав діяльність посадовців, спрямовану на розслідування і переслідування громадян країн, які не визнають юрисдикцію МКС, передає Reuters.

Раніше США вже вводили санкції проти суддів і прокурорів МКС через видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Йоава Ґаланта, а також через розслідування дій американських військових в Афганістані.

Обмеження передбачають замороження можливих американських активів посадовців і фактично блокують їхній доступ до міжнародної фінансової системи США. Міністерство фінансів видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє завершити всі фінансові операції з Томоко Акане до 17 вересня.

Вашингтон також планує розпочати дипломатичну кампанію, щоб переконати інші держави вийти зі складу МКС. У Білому домі заявляють, що суд становить загрозу для американських військовослужбовців і посадовців, тоді як сам Трамп наголошує, що ці заходи спрямовані на захист союзників від переслідувань.