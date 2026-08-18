Reuters: рейтинг схвалення Трампа впав до 33%. Це найнижчий показник за час його президентства

Такий самий рівень він мав у грудні 2017 року під час свого першого президентського терміну.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за час його нинішнього президентського терміну. Водночас переважна більшість американців побоюється, що війна США з Іраном триватиме довго.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Лише 33% опитаних заявили, що схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, тоді як 64% її не схвалюють. Рейтинг Трампа знизився з 35% у попередньому опитуванні, проведеному на початку серпня, і тепер є найнижчим показником за час його нинішнього президентського терміну. Такий самий рівень, тобто 33%, він мав у грудні 2017 року під час свого першого президентського терміну.

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Після повернення до Білого дому у 2025 році, коли його президентство схвалювали трохи менше половини американців, популярність Трампа цього року почала падати після того, як він наказав завдати ударів по Ірану разом із Ізраїлем. Конфлікт, що виник після цього, паралізував приблизно п’яту частину світової торгівлі нафтою, спричинив різке зростання цін на бензин і посилив фінансовий тиск на американські домогосподарства. Це також створює проблеми для союзників Трампа-республіканців, які намагаються зберегти більшість у Конгресі на проміжних виборах у листопаді.

Трамп прийшов до влади з обіцянками стримувати інфляцію та уникати затяжних воєн. Спочатку він заявляв, що конфлікт з Іраном триватиме лише кілька тижнів. Однак Іран продемонстрував стійкість, а на тлі конфлікту значна частина нафтової торгівлі через Ормузьку протоку залишається заблокованою, навіть попри зниження інтенсивності бойових дій.

Близько 80% американців, зокрема 87% демократів і 71% республіканців, вважають, що участь США в конфлікті з Іраном буде тривалою. Лише 16% опитаних вважають, що конфлікт, найімовірніше, завершиться протягом кількох тижнів.

У п’ятницю на політичному мітингу в Гарден-Сіті, штат Нью-Йорк, Трамп заявив, що американцям варто погодитися платити «трохи більше за бензин», оскільки це необхідна ціна для того, щоб «дуже зла країна» не отримала ядерну зброю. Це одна з причин, якими президент обґрунтовує війну. Упродовж конфлікту Трамп чергував погрози подальшою ескалацією із заявами про те, що мирна угода нібито вже близька. Водночас лише кожен п’ятий американець, а серед республіканців – приблизно половина, вважає, що війна була виправданою.

Опитування Reuters/Ipsos цього місяця показали, що виборці вперше приблизно за десять років вважають демократів більш здатними, ніж республіканців, управляти економікою. В останньому опитуванні 38% виборців заявили, що демократи краще впораються з економікою, тоді як 35% віддали перевагу підходу республіканців. Демократів також вважають більш здатними впоратися зі зростанням вартості життя.

Протягом президентства Трампа підхід республіканців до імміграції залишався популярнішим за позицію демократів. За цей час кількість перетинів кордону різко скоротилася, а адміністрація Трампа проводить масштабну кампанію з посилення контролю та затримань. Однак республіканці поступово втрачають перевагу через смертельні сутички та зростання кількості затриманих, зокрема дітей.

За останнім опитуванням Reuters/Ipsos, 40% зареєстрованих виборців вважають, що саме республіканці мають кращий підхід до імміграційної політики, тоді як 38% віддають перевагу демократам. Різниця у 2 відсоткові пункти є найменшою перевагою республіканців за весь президентський термін Трампа. У січні 2025 року їхня перевага становила 26 пунктів.