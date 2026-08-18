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Король Норвегії був госпіталізований і проведе два тижні на лікарняному

89-річний монарх має проблеми зі здоров'ям, але не бажає зрікатися престолу.

Король Норвегії був госпіталізований і проведе два тижні на лікарняному
Король Харальд V
Фото: EPA/UPG

Норвезький король Харальд V потрапив до шпиталю і наступні два тижні не зможе виконувати обов'язки глави держави.

Як пише BBC, 89-річний монарх останнім часом лікувався кортизоном від рідкісної хвороби крові під назвою гемолітична анемія. Вона призводить до швидкої втомлюваності і проблем з диханням. Стан короля погіршився, тож його довелося госпіталізувати.

На час лікарняного батька регентом норвезького престолу буде кронпринц Хокон. Попри те, що для Харальда це вже не перше потрапляння в руки до медиків, а з 2024 року він через стан здоров'я був змушений публічно оголосити про скорочення участі в публічних заходах, король, який править з 1991 року, неодноразово заперечував зречення на користь свого спадкоємця.

Цьогоріч норвезька королівська родина декілька разів потрапляла у гучні скандали. Кронпринцеса Метте-Маріт виявилася подругою педофіла Джеффрі Епштейна, а її син від попереднього шлюбу був звинувачений у зґвалтуванні.

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