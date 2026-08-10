Хмара обговорив з міністрами оборони Швеції та Норвегії потреби України в дронах і ППО

Очільник оборонного відомства України провів розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

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Очільник Міноборони України Євгеній Хмара провів переговори з міністрами оборони Швеції та Норвегії щодо термінових потреб України, зокрема фінансування дронів, посилення ППО та протидії балістичним і крилатим ракетам.

Про це інформує Міноборони України.

Хмара повідомив, що під час розмов із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком поділився висновками після робочої поїздки до бойових підрозділів.

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За його словами, Україна має конкретні потреби від військових і розраховує на оперативну підтримку партнерів у фінансуванні безпілотників, зокрема розвідувальних та middle strike.

"Інший терміновий пріоритет – протидія балістиці, крилатим ракетам і реактивним “шахедам”. Для цього Україні вже зараз потрібні ракети-перехоплювачі та засоби для асиметричних дій", – зазначив Хмара.

Окремо сторони обговорили довгострокові оборонні проєкти, зокрема розвиток європейського антибалістичного проєкту FREYJA. За словами Хмари, Україна розраховує на подальшу підтримку Швеції та Норвегії у цьому напрямі.

Під час розмови зі шведським міністром також ішлося про подальший розвиток авіаційних спроможностей України. Хмара подякував Швеції за співлідерство в Коаліції РЕБ, підтримку щодо Gripen та іншу допомогу.

З норвезьким колегою обговорили спільні проєкти в оборонній промисловості та посилення протиповітряної оборони через різні механізми підтримки.

"Україна налаштована будувати довгострокове і взаємовигідне партнерство. Наш унікальний досвід сучасної війни та рішення, перевірені на полі бою, будуть посилювати і наших партнерів", – наголосив Хмара.