​Пакистан, Саудівська Аравія і Туреччина підписали оборонну угоду

Відповідно до угоди, «будь-який збройний напад на будь-яку з трьох держав розглядатиметься як напад на них усіх».

Міністр закордонних справ Пакистану заявив у неділю, що нова оборонна угода, яку його країна підписала із Саудівською Аравією та Туреччиною, не спрямована проти жодної держави та залишається відкритою для приєднання інших країн регіону.

Про це пише АР.

Мекканську спільну оборонну угоду в п’ятницю підписали наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Три країни прагнуть поглибити співпрацю у сфері безпеки на тлі зростання напруженості між США та Іраном.

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Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар у неділю заявив, що угода має «суто оборонний характер». За його словами, до неї можуть приєднатися й інші держави, якщо вони готові дотримуватися її принципів і вирішувати розбіжності мирним шляхом. Міністр додав, що угода відображає спільне прагнення трьох країн зміцнювати стратегічне співробітництво у сфері безпеки.

Його допис у соцмережі X з’явився через день після аналогічної заяви міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який також наголосив, що угода не спрямована проти Ірану чи будь-якої іншої держави.

Відповідно до угоди, «будь-який збройний напад на будь-яку з трьох держав розглядатиметься як напад на них усіх», йдеться у заявах, оприлюднених сторонами.

Дар заявив, що це положення відповідає праву на індивідуальну та колективну самооборону, передбаченому статтею 51 Статуту ООН. За його словами, Пакистан і надалі співпрацюватиме з країнами регіону задля досягнення довготривалого миру та стабільності.

Міністр також зазначив, що Мекканська угода не скасовує і не замінює жодних чинних двосторонніх чи багатосторонніх угод між цими державами або між ними та іншими країнами чи організаціями.

Три держави мають значні, але різні військові можливості. Пакистан має великий військовий досвід і є єдиною ядерною державою мусульманського світу. Саудівська Аравія володіє значними економічними ресурсами та має вплив у регіоні. Туреччина, яка є членом НАТО, має численну армію та дедалі більш розвинену власну оборонну промисловість.