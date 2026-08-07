Глава уряду обговорив ключові напрями роботи з керівниками центральних органів виконавчої влади

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з керівниками центральних органів виконавчої влади, під час якої обговорили ключові напрями роботи уряду та визначили першочергові завдання.

Про це глава уряду повідомив у своїх соціальних мережах.

За словами Корецького, одним із головних пріоритетів залишається виконання зобов'язань України в межах європейської інтеграції.

"Окрім іншого, важливим пріоритетом є виконання зобов'язань України у межах європейської інтеграції. Усі відомства мають працювати на спільний результат і своєчасно ухвалювати необхідні рішення", – зазначив прем'єр-міністр.

Під час наради також домовилися, що кожне відомство визначить від трьох до п'яти пріоритетних питань, які потребують невідкладного розгляду та рішень Кабінету Міністрів.

"Очікую від кожної інституції чіткої відповідальності за результат і злагодженої роботи всього державного апарату", – наголосив Сергій Корецький.