«Голка»: за сім років ВР втратила 71 нардепа, а 47 мажоритарних округів залишаються без представників у Раді

Щонайменше четверо мажоритарників втекли з країни, але вони зберігають свої мандати і не працюють у парламенті.

За останні сім років 71 народний депутат втратив повноваження. Найчастіше політики складали мандати з власної волі. За той же період без представництва залишаються вже 47 мажоритарних округів.

Про це йдеться у аналітиці громадської ініціативи «Голка».

Там нагадали, що одним із тих, хто втратив депутатські повноваження, є Ілля Кива, який після початку великої війни втік до Росії, звідки надіслав заяву про відмову від депутатського крісла. Згодом його вбили.

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Водночас заборона проросійських партій не означала автоматичної втрати мандатів для їхніх представників у Верховній Раді. Унаслідок цього частина колишніх членів ОПЗЖ та інших заборонених сил досі залишаються у парламенті.

Найчастіше депутати достроково складали мандати за власним бажанням. Таких випадків було близько пів сотні. Ще 12 парламентарів померли або загинули, шестеро втратили мандати через припинення громадянства України, а троє – після набрання законної сили обвинувальними вироками суду.

Більшість з тих, хто написав заяву про складання мандату, переходив працювати на інші ключові державні посади.

«Представники монобільшості найчастіше залишали Верховну Раду через призначення до Кабміну. Навіть на п’ятому році повномасштабної війни Володимир Зеленський, який по суті формує склад уряду, на жаль, не бачить доцільності у залученні опозиції та експертів до урядування. Так під час останнього скандального урядового перезавантаження у липні парламент залишили народні депутати “Слуга народу” Віталій Безгін та Денис Маслов, які очолили відповідно Мінрегіон та Мін’юст. Найдовше в уряді протримався колишній міністр оборони Михайло Федоров», – розповіла дослідницька журналістка та інженерка даних громадської ініціативи «Голка» Оксана Ставнійчук.

Також на сьомому році роботи Верховної Ради без представництва залишаються вже 47 мажоритарних округів. На 26 із них вибори не відбулися ще у 2019 році через окупацію частини територій, ще 21 стали вакантними вже під час роботи парламенту ІХ скликання. Щонайменше четверо мажоритарників втекли з країни – Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук, Олександр Куницький та Сергій Шахов але вони зберігають свої мандати і не працюють у парламенті.

За словами Оксани Ставнійчук, такі проблеми з представництвом у парламенті виникли через те, що вибори у 2019 році відбулися за старою виборчою системою, яка була змішаною і передбачала як партійні списки, так і мажоритарні округи.

Вона додає, що наразі фракція «Слуга народу» налічує 226 народних депутатів проти 254 членів фракції партії влади спочатку.

«Зараз же, щоб мати хоча б на папері 226 членів фракції – не виключають ані народного втікача Куницького, ані тих, хто потрапляє у гучні корупційні скандали і розгляд справ ще триває. Але бувають випадки, коли проти тих, хто балотувався від “Слуг народу”, з’являються вироки в кримінальних справах. Так було з мажоритарником з Чернігівщини Анатолієм Гунько. Окрім Гунька після вироків суду мандати втратили мажоритарники Федір Христенко (Донеччина) та Андрій Одарченко (Харківщина). А представників Сумщини та Одещини Андрія Деркача та Ігоря Васильковського позбавили громадянства і звинуватили у державній зраді», – зазначила аналітикиня.