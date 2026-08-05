Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістики

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Наше завдання — не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів", - заявив прем'єр-міністр.

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На нараді опрацювали конкретні рішення для збереження безперервної роботи підприємств. Також Корецький анонсував окрему нараду з керівництвом НБУ, банківським сектором та відповідальними міністерствами щодо механізмів кредитної підтримки, яка має відбутися вже найближчим часом.

Також уряд готує рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митного коридору.

"Окремий напрям — страхування воєнних ризиків. Розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у підготовці дієвих механізмів", - додав Корецький.

За його словами, держава також готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей.