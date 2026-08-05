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​Росія знищила центральний склад LIQUI MOLY в Україні

Це – німецький виробник моторних мастил і автохімії.

​Росія знищила центральний склад LIQUI MOLY в Україні
Знищено склад LIQUI MOLY
Фото: LIQUI MOLY

Унаслідок російської атаки вночі повністю згорів центральний склад продукції компанії LIQUI MOLY в Україні. Про це повідомила компанія у Facebook.

Всі працівники перебувають у безпеці. Постраждалих немає.

Через пожежу компанія втратила значні запаси продукції. Йдеться про автомобільні мастила та автохімію.

У LIQUI MOLY заявили, що не зупиняють роботу. Команда вже працює над відновленням поставок, пошуком нових шляхів доставки та забезпеченням клієнтів продукцією.

«Ворог знищив тонни продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину», – наголосили в компанії.

  • Вночі російська атака зруйнувала сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Жертвами удару стали 3 людей, ще 8 – поранені.
  • Також ворог вдарив по двох ключових логістичних комплексах «Епіцентру», загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, повідомили у компанії.
  • Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині. Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.
  • Через російський обстріл загинули шестеро працівників мережі «Сільпо». Пожежі стались одразу на 2 розподільчих центрах.
  • Російський ракетний удар пошкодив логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS. Об'єкт зазнав кількох прямих влучань.
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