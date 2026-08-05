​Росія знищила центральний склад LIQUI MOLY в Україні

Це – німецький виробник моторних мастил і автохімії.

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Унаслідок російської атаки вночі повністю згорів центральний склад продукції компанії LIQUI MOLY в Україні. Про це повідомила компанія у Facebook.

Всі працівники перебувають у безпеці. Постраждалих немає.

Через пожежу компанія втратила значні запаси продукції. Йдеться про автомобільні мастила та автохімію.

У LIQUI MOLY заявили, що не зупиняють роботу. Команда вже працює над відновленням поставок, пошуком нових шляхів доставки та забезпеченням клієнтів продукцією.

«Ворог знищив тонни продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину», – наголосили в компанії.