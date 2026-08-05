Руслана Слободяна обрали головою НКРЕКП

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Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрали нового голову. Ним став Руслан Слободян.

Рішення ухвалили 5 серпня під час закритого засідання шляхом таємного голосування. Про це на офіційному сайті повідомила НКРЕКП.

Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній сфері. Свою кар'єру він розпочав у 1997 році з посади електромонтера.

У різні роки він працював головним інженером, директором та заступником генерального директора в енергетичних компаніях. Також обіймав посаду технічного директора АТ «Хмельницькобленерго».

У 2021-2024 роках Слободян очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України. Із липня 2024 року він є членом НКРЕКП.

Як голова Комісії, Слободян організовуватиме роботу регулятора та представлятиме НКРЕКП у відносинах із державними органами, міжнародними партнерами й іншими установами.