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Після російської атаки на Київщині погіршилася якість повітря

Під час пожеж внаслідок обстрілу у повітря потрапляють продукти горіння та тверді частинки.

Після російської атаки на Київщині погіршилася якість повітря
Погіршення повітря в області
Фото: Київська ОВА

У низці населених пунктів Київської області після пожеж, спричинених російською атакою, тимчасово погіршилася якість повітря.

Про це повідомили в ОВА.

  • Підвищений рівень забруднення повітря зафіксували у Вишневому, Обухові та Броварах. Там виявили збільшення концентрації діоксиду вуглецю та дрібнодисперсного пилу.
  • Підвищений рівень дрібнодисперсного пилу також зафіксували в Іванкові, Боярці та Василькові.

Фахівці зазначають, що під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та тверді частинки. Вони можуть негативно впливати на здоров’я.

Мешканцям рекомендують зачиняти вікна, менше перебувати на вулиці, пити достатньо води та за можливості використовувати очищувачі повітря.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не виявили. Рівень гамма-випромінювання в області залишається в межах природного фону.Моніторинг якості повітря на Київщині проводять цілодобово на 16 пунктах спостереження.

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