У Києві фіксують погіршення стану повітря, містян просять зачиняти вікна

Причинами стали аномальна спека, яка сприяє утворенню озону, та пожежі після ворожої атаки.

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У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, повідомили у КМДА.

Наразі у столиці фіксується підвищення концентрації приземного озону та дрібнодисперсного пилу.

Причинами стали аномальна спека, яка сприяє утворенню озону, та пожежі після ворожої атаки.

Через високу вологість і слабкий вітер забруднювальні речовини накопичилися в приземному шарі повітря. Це може негативно впливати на стан здоров'я, насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

Містянам рекомендують зачинити вікна, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води та за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.