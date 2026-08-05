На Тернопільщині викрили групу, яка вирубала у заповіднику дерев на понад 6 млн грн

Загалом було знищено 52 дерева, серед яких дуби, ясени, берести та модрини.

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Організатори використовували службові знання про територію заповідника та визначали місця рубок

Працівники ДБР викрили організовану злочинну групу, яка незаконно вирубувала дерева на території природного заповідника “Медобори” на Тернопільщині.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру. Збитки державі перевищують 6 млн гривень.

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За даними слідства, незаконну діяльність організував керівник одного з природоохоронних підрозділів заповідника. До неї він залучив підлеглого інспектора та місцевих жителів. Таким чином ті, хто мав охороняти заповідний ліс, перетворили його на джерело незаконного заробітку.

Упродовж листопада 2025 – березня 2026 року фігуранти вирубували дерева на території заповідника, де будь-які рубки заборонені законом. Стовбури розпилювали на колоди та вивозили з місця злочину.

Деревину зберігали на території власних домоволодінь, а згодом продавали місцевим підприємцям за цінами, нижчими за ринкові. Отримані гроші учасники групи розподіляли між собою.

Організатори використовували службові знання про територію заповідника, визначали місця рубок, підбирали виконавців, забезпечували їх бензопилами, пальним і транспортом. Щоб приховати злочини, пні маскували гіллям та ґрунтом.

До фізичних робіт також залучали місцевих жителів.

Правоохоронці задокументували вісім епізодів незаконної вирубки. Загалом було знищено 52 дерева, серед яких дуби, ясени, берести та модрини.

Попередня сума завданих державі збитків становить понад 6 млн 170 тис. гривень.

Організатору, його підлеглому та чотирьом цивільним спільникам повідомлено про підозру. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев на території природно-заповідного фонду, вчинені організованою групою та такі, що спричинили тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини злочину та інші особи, які можуть бути до нього причетні.