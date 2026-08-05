Окупанти поранили дві людини у Запорізькій області

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Дві людини поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 1052 удари по 50 населених пунктах області.

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Війська РФ здійснили 14 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Юліївці, Запорожцю, Світлій Долині, Новорозівці, Трудооленівці, Терсянці, Розівці, Листівці, Червоній Криниці, Преображенці, Васинівці та Омельнику.

757 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Канівське, Розумівку, Григорівку, Річне, Новояковлівку, Новоолександрівку, Райське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Добропілля.

Зафіксовано два обстріли з РСЗВ по Веселянці та Чарівному.

279 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Добропіллю.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.