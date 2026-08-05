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За минулу добу російська армія втратила 1130 осіб

З початку вторгнення росіяни втратили 1 452 880 осіб.

За минулу добу російська армія втратила 1130 осіб
3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

За минулу добу російська армія втратила 1130 осіб, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні втрати армії окупантів у живій силі з початку повномасштабного вторгнення досягли 1 452 880 осіб.

Окупанти також втратили 5 танків, 65 артилерійських машин та понад 1700 безпілотників.

З 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2026 року орієнтовні втрати армії РФ склали:

  • особовий склад: близько 1 452 880 (+1 130) осіб
  • танки: 12 242 (+5) од.
  • бойові броньовані машини: 25 084 (+5) од.
  • артилерійські системи: 47 396 (+65) од.
  • РСЗВ: 2 002 (+2) од.
  • засоби ППО: 1 540 (+2) од.
  • літаки: 439 (+0) од.
  • гелікоптери: 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси: 2 134 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 444 455 (+1 715) од.
  • крилаті ракети: 5 007 (+0) од.
  • кораблі та катери: 34 (+0) од.
  • підводні човни: 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни: 130 266 (+449) од.
  • спеціальна техніка: 4 495 (+3) од.

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