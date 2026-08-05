За минулу добу російська армія втратила 1130 осіб, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні втрати армії окупантів у живій силі з початку повномасштабного вторгнення досягли 1 452 880 осіб.
Окупанти також втратили 5 танків, 65 артилерійських машин та понад 1700 безпілотників.
З 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2026 року орієнтовні втрати армії РФ склали:
- особовий склад: близько 1 452 880 (+1 130) осіб
- танки: 12 242 (+5) од.
- бойові броньовані машини: 25 084 (+5) од.
- артилерійські системи: 47 396 (+65) од.
- РСЗВ: 2 002 (+2) од.
- засоби ППО: 1 540 (+2) од.
- літаки: 439 (+0) од.
- гелікоптери: 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси: 2 134 (+10) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня: 444 455 (+1 715) од.
- крилаті ракети: 5 007 (+0) од.
- кораблі та катери: 34 (+0) од.
- підводні човни: 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни: 130 266 (+449) од.
- спеціальна техніка: 4 495 (+3) од.