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На деяких річках в Україні зафіксовано рекордно низькі рівні води

На більшості річок країни спостерігається низька літня межень.

На деяких річках в Україні зафіксовано рекордно низькі рівні води
Дністер
Фото: Міністр навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку

На більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах фіксуються історично низькі рівні води. Це впливає на екосистеми, водопостачання, сільське господарство, енергетику та економіку загалом. 

Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля.

За даними Українського гідрометеорологічного центру станом на 3 серпня на більшості річок країни спостерігається низька літня межень.

Найскладніша ситуація на річках Карпатського регіону, притоках Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. На окремих гідрологічних постах річок Дністер, Орава, Ріка, Віча, Тур'я, Західний Буг, Турія, Стир і Південний Буг рівні води вже стали нижчими за мінімальні значення за весь період спостережень.

Міністерство економіки та довкілля спільно з Державним агентством водних ресурсів та Українським гідрометеорологічним центром продовжують постійний моніторинг гідрологічної ситуації. 

Одним із заходів реагування на тривале маловоддя стало запровадження обмежень права на спеціальне водокористування. Лише впродовж липня такі обмеження були застосовані до 185 водокористувачів у різних регіонах України.

  • Україна та Молдова домовилися тимчасово підтримувати скид води з Дністровського комплексного гідровузла на рівні 85 кубометрів за секунду через обміління Дністра
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