На Кирилівському озері в Києві завершили збір нафтопродуктів

ДСНС завершили роботи зі збору нафтопродуктів з поверхні водойми на озері Кирилівське завершено.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Забруднення стались внаслідок російського ворожого обстрілу столиці в ніч проти 2 липня.
Після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі столиці. Забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні.
Протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали. На водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження.
З поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини. Наразі на водоймі залишаються: 230 м сорбувальних бонових загороджень та 550 м бонових загороджень постійної плавучості.
Озеро Кирилівське є технічною водоймою, де купання було заборонене і раніше. Через забруднення нафтопродуктами будь-яке використання водойми та рибальство заборонені щонайменше до кінця літа.