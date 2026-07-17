На Кирилівському озері в Києві завершили збір нафтопродуктів

Забруднення озера сталось внаслідок російського обстрілу столиці в ніч на 2 липня.

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ДСНС завершили роботи зі збору нафтопродуктів з поверхні водойми на озері Кирилівське завершено.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Забруднення стались внаслідок російського ворожого обстрілу столиці в ніч проти 2 липня.

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Після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі столиці. Забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні.

Протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали. На водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження.

З поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини. Наразі на водоймі залишаються: 230 м сорбувальних бонових загороджень та 550 м бонових загороджень постійної плавучості.

Озеро Кирилівське є технічною водоймою, де купання було заборонене і раніше. Через забруднення нафтопродуктами будь-яке використання водойми та рибальство заборонені щонайменше до кінця літа.