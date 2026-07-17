​Зеленський призначив «Флеша» своїм радником

«Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича Радником Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)», - ідеться в тексті указу.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies