​Зеленський призначив «Флеша» своїм радником

Володимир Зеленський призначив Сергія Безкрестнова («Флеша») своїм радником.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
«Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича Радником Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)», - ідеться в тексті указу.
- Того ж дня Зеленський повідомляв про свою зустріч із Безкрестновим і запевнив у «максимальній справпраці».
- Безкрестнов був радником ексміністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів оборони із січня цього року.
- Спеціалізація "Флеша" - радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка.