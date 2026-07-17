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​Зеленський призначив «Флеша» своїм радником

Безкрестнов буде займатися питаннями розвитку технологічних напрямів оборони.

​Зеленський призначив «Флеша» своїм радником
Сергій Бескрестнов (флеш)
Фото: politanaliz.com.ua

Володимир Зеленський призначив Сергія Безкрестнова («Флеша») своїм радником.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

«Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича Радником Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)», - ідеться в тексті указу.

  • Того ж дня Зеленський повідомляв про свою зустріч із Безкрестновим і запевнив у «максимальній справпраці».
  • Безкрестнов був радником ексміністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів оборони із січня цього року. 
  • Спеціалізація "Флеша" - радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка.
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