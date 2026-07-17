Німеччина вперше долучиться до французьких навчань із ядерного стримування

Участь Бундесверу у французьких навчаннях стане частиною поглиблення стратегічної співпраці між Берліном і Парижем.

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Німецькі сили звичайного призначення цього року вперше візьмуть участь у навчаннях французьких збройних сил із ядерного стримування.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном за підсумками засідання Німецько-французької ради міністрів, пише Укрінформ.

За словами Мерца, участь Бундесверу у французьких навчаннях стане частиною поглиблення стратегічної співпраці між Берліном і Парижем та допоможе визначити, у яких сферах країни можуть спільно посилити систему стримування в Європі.

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"Ми вперше візьмемо участь у таких навчаннях силами конвенційного призначення, щоб з'ясувати, де ми можемо досягти спільних цілей, а саме – поліпшення стримування в Європі", – зазначив канцлер.

Водночас він наголосив, що ця співпраця не замінить механізми ядерного стримування в межах НАТО, а лише доповнюватиме їх.

Мерц повідомив, що відповідне рішення ухвалили під час засідання Німецько-французької ради з оборони та безпеки. Під час заходу вперше продемонстрували французький винищувач Rafale, здатний нести ядерну зброю.

Крім того, Німеччина та Франція створили спільну стратегічну керівну групу, яка вивчатиме можливості посилення оборонного співробітництва та системи стримування.

За словами канцлера, поглиблення партнерства є відповіддю на сучасні виклики безпеці Європи, зокрема на російську агресію, зростання впливу Китаю та зміни у трансатлантичних відносинах.

Водночас Мерц підкреслив, що говорити про формування нової спільної доктрини поки що зарано, а співпраця розвиватиметься поступово.