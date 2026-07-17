Російська пропаганда знову намагається перекласти провину за збиття рейсу MH17

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У день 12-х роковин катастрофи пасажирського літака Malaysia Airlines рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над Донеччиною, російська пропаганда активізувала кампанію з поширення дезінформації, намагаючись перекласти відповідальність за трагедію.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

За даними ЦПД, проросійські інформаційні ресурси поширюють неправдиві твердження про нібито "американський слід" у катастрофі.

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Зокрема, пропагандисти заявляють, що в день трагедії до Дніпра начебто прибули американські військові фахівці для координації роботи авіадиспетчерів, а суд у Гаазі нібито проігнорував "докази" російського концерну "Алмаз-Антей" лише через їхнє російське походження.

Фото: ЦПД роковини трагедії MH17 Росія знову поширює фейки, заперечуючи свою провину

У Центрі наголошують, що такі заяви є черговою спробою виправдати дії Росії за допомогою вигаданих фактів.

"Вина Росії у збитті цивільного літака є беззаперечно доведеною. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав трьох обвинувачених винними та засудив їх до довічного ув’язнення", – зазначили в ЦПД.

Слідство встановило, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який доставили з території Росії на тимчасово окуповану частину Донеччини.

Суд також визнав недостовірними та маніпулятивними матеріали, надані російським концерном "Алмаз-Антей", щодо місця запуску ракети та її типу.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що заяви російської пропаганди про нібито упереджене ставлення суду є маніпуляцією, покликаною поставити під сумнів встановлені міжнародним розслідуванням факти та відповідальність Росії за загибель 298 людей.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто був на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

У листопаді 2020 року Об'єднана слідча група оприлюднила нові матеріали у справі. Серед цих даних - перехоплення розмови терористів "ДНР" з їх російськими кураторами.