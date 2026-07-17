Білий дім підтвердив, що Трамп відвідає фінал чемпіонату світу з футболу

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила намір президента США Дональда Трампа у неділю, 19 липня, бути присутнім на стадіоні "Метлайф" у Нью-Йорку на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Як пише The Guardian, візит республіканця на гру у його адміністрації вважають "правильним завершенням турніру, який підкреслив здатність Америки приймати увесь світ на найвищому рівні".

Лівітт відмовилась говорити, яку з двох команд - Аргентину чи Іспанію - підтримуватиме Трамп, зазначивши, що президент "точно може дати вам якусь дотепну відповідь на це запитання".

Очікується, що господар Білого дому візьме участь у церемонії нагородження в компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно. Минулоріч Трамп вручав "Челсі" трофей переможців Клубного чемпіонату світу і спричинив незручну ситуацію, бо не пішов з подіуму і опинився посеред командного святкування.

На початку літа республіканець також став першим президентом США, який особисто переглянув гру фінальної серії NBA між "Нью-Йорк Нікс" і "Сан-Антоніо Сперс". Глядачі у Нью-Йорку несамовито його засвистували.