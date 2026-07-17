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Білий дім підтвердив, що Трамп відвідає фінал чемпіонату світу з футболу

Минула спортивна подія у Нью-Йорку за участі президента супроводжувалась гучним свистом.

Білий дім підтвердив, що Трамп відвідає фінал чемпіонату світу з футболу
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила намір президента США Дональда Трампа у неділю, 19 липня, бути присутнім на стадіоні "Метлайф" у Нью-Йорку на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Як пише The Guardian, візит республіканця на гру у його адміністрації вважають "правильним завершенням турніру, який підкреслив здатність Америки приймати увесь світ на найвищому рівні".

Лівітт відмовилась говорити, яку з двох команд - Аргентину чи Іспанію - підтримуватиме Трамп, зазначивши, що президент "точно може дати вам якусь дотепну відповідь на це запитання".

Очікується, що господар Білого дому візьме участь у церемонії нагородження в компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно. Минулоріч Трамп вручав "Челсі" трофей переможців Клубного чемпіонату світу і спричинив незручну ситуацію, бо не пішов з подіуму і опинився посеред командного святкування. 

На початку літа республіканець також став першим президентом США, який особисто переглянув гру фінальної серії NBA між "Нью-Йорк Нікс" і "Сан-Антоніо Сперс". Глядачі у Нью-Йорку несамовито його засвистували. 

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