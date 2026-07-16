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Іран атакував американські військові бази у країнах Перської затоки

Вашингтон зі свого боку протягом ночі завдав ударів по об’єктах у всьому Ірані.

Іран атакував американські військові бази у країнах Перської затоки
Антиамериканський білборд у Тегерані
Фото: EPA/UPG

Іран здійснив нові атаки на американські військові бази в сусідніх країнах Перської затоки, пише BBC.

Тегеран заявив, що завдав ударів по цілях, зокрема, в Йорданії, Кувейті та Бахрейні.

Вашингтон зі свого боку протягом ночі завдав ударів по об’єктах у всьому Ірані. Американські військові заявили, що протягом шістьох годин завдали ударів у кількох місцях, щоб “знизити здатність Ірану загрожувати невинним морякам” в Ормузькій протоці.

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Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів.

Головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив державним ЗМІ, що Тегеран не має підстав дотримуватися будь-якої угоди, яка не вигідна країні. Він додав, що національна безпека Ірану залежить від дотримання “іранських домовленостей” в Ормузькій протоці.

Центральне командування США (Centcom) повідомило, що останні атаки Штатів були спрямовані на командні центри, об’єкти протиповітряної оборони та прибережного спостереження у всьому Ірані, зокрема в портовому місті Бандар-Аббас та на острові Великий Тунб.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи фіксували у всій країні, ППО працювала, зокрема, у Тегерані.

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