Bloomberg: Британія планує розробити власні балістичні ракети і передати Україні до кінця 2027 року

Це буде перша британська балістика за понад пів століття.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Велика Британія уклала контракти з кількома оборонними компаніями на розробку першої британської балістичної ракети за понад пів століття. Проєкт має на меті одночасно посилити військову підтримку України та зменшити залежність Європи від американських озброєнь.

Про це повідомили Bloomberg джерела, знайомі з проєктом.

Міністерство оборони Великої Британії переглянуло початкові технічні вимоги, щоб прискорити розробку та забезпечити передачу нової ракети Україні вже наприкінці 2027 року.

Реклама

Програма отримала назву Nightfall. Компанії, які беруть участь у проєкті, повинні успішно пройти випробування прототипів, перш ніж отримають контракти на серійне виробництво ракет. Попередні угоди планували підписати ще до березня, однак цей процес затримався приблизно на два місяці. Очікується, що перші випробувальні пуски відбудуться протягом наступних 12 місяців, а серійні поставки розпочнуться наприкінці 2027 року.

Зазвичай розробка та прийняття на озброєння балістичних ракет займають понад десять років, однак британський уряд прагне значно скоротити ці терміни.

Програма Nightfall покликана одночасно вирішити два стратегічні завдання: забезпечити Україну новими засобами ураження для протидії російській агресії та зміцнити власні оборонні спроможності Європи на тлі менш передбачуваної підтримки з боку США.

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить цей проєкт під час свого візиту до Києва сьогодні.

Початковий проєкт передбачав створення ракети із дальністю польоту понад 600 км, бойовою частиною масою 300 кг та вартістю не більше 500 тис. фунтів стерлінгів (без урахування вартості бойової частини, пускової установки та розробки).

Після консультацій із виробниками вимоги були переглянуті. Нова ракета матиме дальність близько 500 км, бойову частину масою 200 кг, і максимально коштуватиме 800 тис. фунтів стерлінгів за штуку.

Крім того, вона повинна запускатися з різних типів мобільних пускових установок, здатних швидко здійснювати серію пусків.

Ракета має ефективно працювати навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби, а її конструкція повинна бути достатньо простою, щоб британська промисловість могла виробляти до десяти комплексів щомісяця із мінімальною залежністю від імпортних комплектуючих та експортних обмежень.

Реклама

У Міністерстві оборони наголосили, що нинішня програма використовує уроки війни в Україні. Nightfall є одним із ключових європейських проєктів із прискорення постачання сучасних далекобійних озброєнь Україні.

За оцінкою британського Міноборони, нова ракета дозволить українським військовим завдавати ударів по важливих військових цілях до того, як російські сили зможуть відреагувати.

Паралельно Велика Британія також працює над створенням дешевих далекобійних крилатих ракет для України в межах програми Project Brakestop, запущеної наприкінці 2024 року. Випробування цієї системи вже тривають. Крім того, цього тижня група європейських держав домовилася об'єднати наукові та промислові можливості для створення спільної системи протиракетної оборони, яка зможе доповнити або конкурувати з американськими комплексами Patriot.

Останній масштабний британський проєкт зі створення балістичних ракет реалізовувався ще у 1970-х роках, коли Велика Британія модернізувала американські ракети Polaris, створивши систему Chevaline, яка надійшла на озброєння у 1980-х.