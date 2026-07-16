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Аварія човна біля острова Алькатрас: заявили про чотирьох загиблих

Пошуки зниклих безвісти припинили у середу ввечері.

Аварія човна біля острова Алькатрас: заявили про чотирьох загиблих
Фото: EPA/UPG

Одна людина загинула, а троє вважаються зниклими безвісти після того, як прогулянковий катер затонув біля острова Алькатрас у затоці Сан-Франциско.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані місцевої влади.

У вівторок під час перекидання судна також загинув собака, ще 16 осіб врятували. На місці події знайшли одну мертву людину.

Рятувальники шукали зниклих безвісти протягом усієї ночі. Берегова охорона припинила пошукову операцію у середу ввечері.

Острів Алькатрас розташований у затоці приблизно за 1,6 км від берега.

На острові розташована відома колишня федеральна в'язниця Алькатрас, яка зараз служить туристичним місцем. В'язниця була відома тим, що з неї неможливо було втекти через сильні океанські течії та холодні тихоокеанські води, що її оточують.

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