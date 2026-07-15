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США запровадили санкції проти росіян та компаній, причетних до постачання зброї Ірану

Під санкції потрапили росіяни, громадяни Ірану та Італії та три компанії.

США запровадили санкції проти росіян та компаній, причетних до постачання зброї Ірану

Сполучені Штати 15 липня запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон вважає причетними до постачання озброєння Ірану. 

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

У Мінфіні США зазначили, що санкції є частиною заходів проти мережі, яка, за даними американської влади, забезпечувала постачання зброї іранським військовим.

До санкційного списку потрапили громадяни Росії Вадим Дружбін та Марія Селіна, а також зареєстрована в Москві компанія Avratek.

Крім того, санкції запроваджено проти громадян Ірану та Італії Бехруза Намазі і Дунії Еттаїб, а також іранської компанії Nika Jet Company та нігерійської Vanguard Tactical Supply.

Запроваджені обмеження передбачають блокування активів у юрисдикції США та заборону американським фізичним і юридичним особам вести будь-які фінансові або комерційні операції з фігурантами санкційного списку.

  • Міністерство фінансів США припиняє дію ліцензії, яка дозволяла здійснювати доставку, продаж та інші операції з іранською нафтою та нафтопродуктами. Рішення пов’язане з діями Ірану проти вільного судноплавства в Ормузькій протоці.
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