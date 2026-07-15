США запровадили санкції проти росіян та компаній, причетних до постачання зброї Ірану

Під санкції потрапили росіяни, громадяни Ірану та Італії та три компанії.

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Сполучені Штати 15 липня запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон вважає причетними до постачання озброєння Ірану.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

У Мінфіні США зазначили, що санкції є частиною заходів проти мережі, яка, за даними американської влади, забезпечувала постачання зброї іранським військовим.

До санкційного списку потрапили громадяни Росії Вадим Дружбін та Марія Селіна, а також зареєстрована в Москві компанія Avratek.

Крім того, санкції запроваджено проти громадян Ірану та Італії Бехруза Намазі і Дунії Еттаїб, а також іранської компанії Nika Jet Company та нігерійської Vanguard Tactical Supply.

Запроваджені обмеження передбачають блокування активів у юрисдикції США та заборону американським фізичним і юридичним особам вести будь-які фінансові або комерційні операції з фігурантами санкційного списку.