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Президентка Єврокомісії: я би сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття

Він стосується внутрішнього ринку. 

Президентка Єврокомісії: я би сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Україна вже готова до відкриття кластеру номер два. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на брифінгу в Києві. 

Кластер №2 стосується внутрішнього ринку. Україна провела значний масив роботи в цій сфері. 

«Якщо ви візьмете Україну – Україна вже зробила багато з того, що знаходиться в кластері 2. Тобто вона вже зробила багато роботи в межах другого кластеру», – пояснила президентка ЄК.

Урсула фон дер Ляєн додала, що, на її думку, цей кластер уже готовий. 

  • Поки що відкриті два кластери: перший і шостий. Перший відкрили 15 червня, шостий – 14 липня. 
  • Переговори про вступ до ЄС розбили на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів. Їх відкривають по черзі, зважаючи на прогрес, який досягає крана-кандидат. На початку січня в ЄС вважали, що за перше півріччя року Україні реально відкрити один або два кластери.
  • Другий кластер передбачає, що Україна має досягти високого рівня гармонізації законодавства з acquis ЄС у дев’яти розділах. Серед головних вимог: повна гармонізація технічного регулювання, стандартизація, акредитація і ринковий нагляд. Також вимагається скасування валютних обмежень та імплементація норм щодо запобігання відмиванню коштів, повна реформа контролю за державною допомогою і посилення антимонопольного регулювання.
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