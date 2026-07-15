Президентка Єврокомісії: я би сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття

Україна вже готова до відкриття кластеру номер два. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на брифінгу в Києві.
Кластер №2 стосується внутрішнього ринку. Україна провела значний масив роботи в цій сфері.
«Якщо ви візьмете Україну – Україна вже зробила багато з того, що знаходиться в кластері 2. Тобто вона вже зробила багато роботи в межах другого кластеру», – пояснила президентка ЄК.
Урсула фон дер Ляєн додала, що, на її думку, цей кластер уже готовий.
- Поки що відкриті два кластери: перший і шостий. Перший відкрили 15 червня, шостий – 14 липня.
- Переговори про вступ до ЄС розбили на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів. Їх відкривають по черзі, зважаючи на прогрес, який досягає крана-кандидат. На початку січня в ЄС вважали, що за перше півріччя року Україні реально відкрити один або два кластери.
- Другий кластер передбачає, що Україна має досягти високого рівня гармонізації законодавства з acquis ЄС у дев’яти розділах. Серед головних вимог: повна гармонізація технічного регулювання, стандартизація, акредитація і ринковий нагляд. Також вимагається скасування валютних обмежень та імплементація норм щодо запобігання відмиванню коштів, повна реформа контролю за державною допомогою і посилення антимонопольного регулювання.