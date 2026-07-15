Президентка Єврокомісії: я би сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття

Україна вже готова до відкриття кластеру номер два. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на брифінгу в Києві.

Кластер №2 стосується внутрішнього ринку. Україна провела значний масив роботи в цій сфері.

«Якщо ви візьмете Україну – Україна вже зробила багато з того, що знаходиться в кластері 2. Тобто вона вже зробила багато роботи в межах другого кластеру», – пояснила президентка ЄК.

Урсула фон дер Ляєн додала, що, на її думку, цей кластер уже готовий.

Поки що відкриті два кластери: перший і шостий. Перший відкрили 15 червня, шостий – 14 липня.