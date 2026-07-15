Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСвіт

Штат Нью-Йорк першим у США запровадив мораторій на великі дата-центри для штучного інтелекту

Губернаторка штату зазначила, що інфраструктура для розвитку штучного інтелекту підвищує вартість електроенергії, створює додаткове навантаження на енергосистему та природні ресурси.

Штат Нью-Йорк першим у США запровадив мораторій на великі дата-центри для штучного інтелекту
Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул
Фото: EPA/UPG

Штат Нью-Йорк став першим у США, який тимчасово заборонив будівництво нових великих дата-центрів для штучного інтелекту, передає Reuters

Губернаторка Кеті Гокул запровадила однорічний мораторій через побоювання, що інфраструктура для розвитку штучного інтелекту підвищує вартість електроенергії, створює додаткове навантаження на енергосистему та природні ресурси.

Заборона стосується нових дата-центрів, які споживатимуть 50 мегаватів електроенергії або більше. За час дії мораторію влада розробить єдині екологічні стандарти та оцінить вплив таких об'єктів на довкілля, водні ресурси й місцеві громади. Після затвердження нових правил мораторій скасують.

Це перший випадок у США, коли штат повністю призупинив будівництво великих дата-центрів. Хоча подібні обмеження розглядають у десятках штатів, до повного мораторію досі ніхто не вдавався.

Оператори дата-центрів розкритикували рішення. Зокрема, Digital Realty заявила, що пауза може змусити інвесторів переносити проєкти до інших штатів.

За даними влади, наразі в Нью-Йорку працює понад 130 дата-центрів, тоді як у Вірджинії їх понад 600, а в Техасі — близько 500.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies