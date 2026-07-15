Штат Нью-Йорк першим у США запровадив мораторій на великі дата-центри для штучного інтелекту

Губернаторка штату зазначила, що інфраструктура для розвитку штучного інтелекту підвищує вартість електроенергії, створює додаткове навантаження на енергосистему та природні ресурси.

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Штат Нью-Йорк став першим у США, який тимчасово заборонив будівництво нових великих дата-центрів для штучного інтелекту, передає Reuters.

Губернаторка Кеті Гокул запровадила однорічний мораторій через побоювання, що інфраструктура для розвитку штучного інтелекту підвищує вартість електроенергії, створює додаткове навантаження на енергосистему та природні ресурси.

Заборона стосується нових дата-центрів, які споживатимуть 50 мегаватів електроенергії або більше. За час дії мораторію влада розробить єдині екологічні стандарти та оцінить вплив таких об'єктів на довкілля, водні ресурси й місцеві громади. Після затвердження нових правил мораторій скасують.

Це перший випадок у США, коли штат повністю призупинив будівництво великих дата-центрів. Хоча подібні обмеження розглядають у десятках штатів, до повного мораторію досі ніхто не вдавався.

Оператори дата-центрів розкритикували рішення. Зокрема, Digital Realty заявила, що пауза може змусити інвесторів переносити проєкти до інших штатів.

За даними влади, наразі в Нью-Йорку працює понад 130 дата-центрів, тоді як у Вірджинії їх понад 600, а в Техасі — близько 500.