Фон дер Ляєн і лідери країн Європи прибули до Києва (доповнено)

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня прибула до Києва. Це вже 11-й візит за період повномасштабної війни.

У дописі в X посадовиця повідомила, що оголосить про нові оборонні ініціативи. Також обговорять підготовку до зими.

«Це особливий момент. Україна набула потужної військової динаміки. Перебіг подій змінюється на нашу користь. Я оголошу нові ініціативи щодо інтеграції наших оборонних галузей промисловості», – сказала вона.

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Суспільне пише, що з візитом до Києва прибули й лідери та міністри закордонних справ європейських країн. Зокрема, приїхали президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александар Вучич.

«Ми проведемо П'ятий саміт Україна – Південно-Східна Європа, аби підтвердити наше партнерство і співпрацю на шляху до Євросоюзу. У фокусі: спільна робота для зміцнення Європи, багатостороння політична діяльність і зміцнення безпекової й оборонної співпраці, серед інших тем», – прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026