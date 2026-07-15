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Фон дер Ляєн і лідери країн Європи прибули до Києва (доповнено)

В українській столиці пройде саміт «Україна – Південно-Східна Європа».

Фон дер Ляєн і лідери країн Європи прибули до Києва (доповнено)
Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня прибула до Києва. Це вже 11-й візит за період повномасштабної війни. 

У дописі в X посадовиця повідомила, що оголосить про нові оборонні ініціативи. Також обговорять підготовку до зими.

«Це особливий момент. Україна набула потужної військової динаміки. Перебіг подій змінюється на нашу користь. Я оголошу нові ініціативи щодо інтеграції наших оборонних галузей промисловості», – сказала вона.

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Суспільне пише, що з візитом до Києва прибули й лідери та міністри закордонних справ європейських країн. Зокрема, приїхали президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александар Вучич. 

«Ми проведемо П'ятий саміт Україна – Південно-Східна Європа, аби підтвердити наше партнерство і співпрацю на шляху до Євросоюзу. У фокусі: спільна робота для зміцнення Європи, багатостороння політична діяльність і зміцнення безпекової й оборонної співпраці, серед інших тем», – прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X

  • 15 липня Україна святкує День Української Державності й Хрещення Київської Русі-України. 
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