Фон дер Ляєн і лідери країн Європи прибули до Києва (доповнено)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня прибула до Києва. Це вже 11-й візит за період повномасштабної війни.
У дописі в X посадовиця повідомила, що оголосить про нові оборонні ініціативи. Також обговорять підготовку до зими.
«Це особливий момент. Україна набула потужної військової динаміки. Перебіг подій змінюється на нашу користь. Я оголошу нові ініціативи щодо інтеграції наших оборонних галузей промисловості», – сказала вона.
Суспільне пише, що з візитом до Києва прибули й лідери та міністри закордонних справ європейських країн. Зокрема, приїхали президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александар Вучич.
«Ми проведемо П'ятий саміт Україна – Південно-Східна Європа, аби підтвердити наше партнерство і співпрацю на шляху до Євросоюзу. У фокусі: спільна робота для зміцнення Європи, багатостороння політична діяльність і зміцнення безпекової й оборонної співпраці, серед інших тем», – прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
- 15 липня Україна святкує День Української Державності й Хрещення Київської Русі-України.