США оголосили повну блокаду іранських суден

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока тепер відкрита для всього судноплавства, окрім Ірану.
Обмеження запровадили через дії іранського керівництва, ідеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social.
Трамп повідомив, що Сполучені Штати розпочинають повну блокаду для суден, які прямують до або з іранських портів, а також для кораблів, що перевозять будь-які іранські вантажі.
Американський лідер додав, що після переговорів із лідерами Близького Сходу вирішив замінити 20-відсотковий збір за відшкодування витрат США на великі торговельні й інвестиційні угоди. Країни Перської затоки укладатимуть ці договори зі Штатами. Нові масштабні інвестиції мають залучити додаткові заводи і обладнання до США, що дозволить створити додаткові робочі місця для американців.
- США й Іран у понеділок заявили, що саме вони контролюють Ормузьку протоку після серії атак, які протягом вихідних охопили значну частину Близького Сходу.
- Фактичний контроль Ірану над протокою дещо послабився після того, як американські військові почали супроводжувати судна альтернативним південним маршрутом уздовж узбережжя Оману. Саме цей маршрут викликав особливе невдоволення Тегерана, який неодноразово атакував судна, що ним користувалися.